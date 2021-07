Stryger Larsen nel mirino, è l’alternativa a Zappacosta per la corsia di destra

La trattativa è legata al futuro di Lirola

Non tramonta la pista che porta a Stryger Larsen per la corsia destra viola. Il terzino danese, protagonista all’Europeo con la Danimarca, era ormai ad un passo dal Galatasaray ma la trattativa è saltata. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. I motivi veri difficile saperli, ma l’interesse di altri club pare aver fatto la differenza. In particolare quello del West Ham, che nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto con i friuliani che però vorrebbero non meno di sei milioni di euro per far partire il danese.