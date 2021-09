Stasera “DAVIDE – Ritratto del capitano Astori”

Stasera a Firenze la proiezione del documentario dedicato a Davide Astori tutte le info per poter partecipare.

Un film per ‘raccontare’ Davide Astori attraverso le testimonianze di amici, giocatori e allenatori che lo hanno conosciuto: da Gianluigi Buffon a Stefano Pioli, da Borja Valero a German Pezzella, Salvatore Sirigu, Giorgio Chiellini. Questa sera alle ore 21, alla Limonaia di Villa Strozzi, si terrà la proiezione del documentario “DAVIDE - Ritratto del capitano Astori”, uscito a luglio scorso sul canale YouTube di Edera. Un’occasione per ascoltare le parole degli ospiti che parteciperanno alla serata in ricordo del capitano viola, raccontando tutto ciò che sta dietro al meraviglioso lavoro dei volontari di Cure2Children.