Sottil da 0 a 10: l’obiettivo è ancora lontano

10 sono le presenze già collezionate tra campionato e Conference, di cui 7 da titolare. E 10 è anche la quota-golprefissata dallo stesso Riccardo ad inizio stagione: al momento, però, è ancora a secco. Sottil, come scriviamo sopra, è un giocatore prezioso per la - sterile - manovra d'attacco viola (ha già messo a referto 3 assist e un rigore conquistato con la Juve). Però per l'ultimo salto di qualità serve un cambio di marcia anche sotto porta. Un esterno offensivo importante, come il numero 33 viola ambisce a diventare, deve incidere anche in zona gol: se non con 10 marcature, almeno con 6-7 a stagione. Curiosamente dopo il gol di Ikonè, Sottil è oggi l'unico giocatore offensivo ancora a secco in stagione oltre a Saponara (che però ha giocato meno della metà di lui). Alla Fiorentina servono anche i suoi gol.