Sonetti “Gattuso? Non dimentichiamoci che contano i giocatori”

L'annuncio di Gattuso ha trovato l'approvazione di Sonetti che però ammonisce: non basta solo l'allenatore

"Gattuso alla Fiorentina? Credo che sia stata una scelta molto appropriata, tempestiva. Gattuso è un elemento importante, se verrà coadiuvato bene potrà dare delle belle soddisfazioni. Al di là di lui, adesso bisogna valutare il resto dei movimenti della società. Se saranno corretti, si potrebbero veramente rivivere i fasti di un tempo. In questi due anni non ci sono dubbi sul fatto che la Fiorentina abbia avuto dei problemi, ma mi sembra che adesso Commisso abbia capito l'antifona. La personalità di Gattuso è forte, ma anche lui ha bisogno degli elementi adatti per esprimere il suo calcio. Alla fine, non dimentichiamoci che contano i giocatori: se non sono all'altezza, chiunque va in difficoltà. Obiettivi? Non se ne può parlare adesso, senza conoscere la rosa che avrà la Fiorentina ai nastri di partenza. Gattuso è un segnale importante ma non basta da solo ad alzare l'asticella. Lirola? La cosa fondamentale è la qualità, e se lui ce l'avrà Gattuso saprà farla fruttare. Dragowski? Ci possono essere dei problemi se per Gattuso è fondamentale giocare col portiere che costruisce, altrimenti la stagione che ha fatto parla per lui. Per una squadra è fondamentale avere un giocatore che coordina il gioco".