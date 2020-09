SONDAGGIO – Franchi rifatto ex novo o Campi Bisenzio?

Oggi Rocco Commisso andrà a Campi Bisenzio per parlare con il sindaco Fossi per verificare lo stato della possibile costruzione del nuovo stadio della Fiorentina. Dopo gli ultimi sviluppi le possibilità per Rocco sono due: abbattere il Franchi e ricostruirlo praticamente ex novo o migrare a Campi Bisenzio. Qual è la vostra preferenza in merito?

