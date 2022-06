Sirene inglesi per Venuti, un club di Premier League sonda il terreno

Arrivano degli interessamenti per il terzino destro della Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, su Lorenzo Venuti sarebbe da registrare un interessamento dall'Inghilterra. Il Bournemouth, squadre neopromossa in Premier League, avrebbe infatti bussato alla porta della società viola per chiedere informazioni sull'esterno destro. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.