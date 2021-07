Serie A – Gravina presenta la riforma: 18 squadre, scetticismo tra i club

Il presidente della Figc Gravina si appresta a presentare il proprio progetto di riforma della Serie A: da 20 a 18 squadre

Il nuovo format - scrive La Gazzetta dello Sport - non ha raccolto molti consensi: molte società sono scettiche per via del taglio dei ricavi che ne deriverebbe. La Federazione non sembra voglia forzare la mano, nel caso in cui la Lega fosse contraria come in Spagna e in Inghilterra, si cercheranno altre soluzioni di intervento.