La ricetta di Nico Gonzalez: allegria, semplicità e spensieratezza

Nico Gonzalez arriva Firenze con grandi responsabilità sulle spalle. Sarà il giovane argentino a far riscoprire l'allegria al popolo viola

"Semplicemente Nico". Così il nuovo acquisto della Fiorentina , Nico Gonzalez si è presentato ai microfoni dei giornalisti. Non banale la parola che lui stesso ha accostato al suo nome: "semplicemente". Un termine che nel calcio moderno ormai non esiste più. La semplicità non può fa parte di un mondo fatto da milioni, contratti, liti, lotte e competizione. Nonostante ciò è stato un ragazzo classe 98', appena arrivato a Firenze e con il peso di essere l'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina ad usare un termine così leggero ma allo stesso tempo pesante come un macigno.

A Firenze le cose semplici non sono di casa e le ultime 2 stagioni non hanno sicuramente aiutato. Sempre il giovane argentino però, torna su un tema che la Fiorentina ha dimenticato ormai da tempo, stare allegri e divertirsi. Alla domanda sul perché veniva preferito lui a Di Maria, Nico Gonzalez sfodera un'altra risposta importante quanto quella precedente: "In Argentina chiunque giochi lo fa con allegria". Quante cose si possono imparare da un giovane argentino, appena arrivato in una delle città più belle del mondo. De Gregori canta di un ragazzo che si farà "nonostante le spalle strette". Be, se queste sono le spalle di Nico Gonzalez, allora non avremo nulla per cui preoccuparci. Speriamo che Nico si diverta anche a Firenze e che rifaccia scoprire l'allegria a una tifoseria che in questi anni di allegro vedeva solo il concludersi della stagione. Dopotutto lui è Nico, semplicemente Nico.