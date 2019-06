Sembroni (NY Cosmos) a VN: “Commisso uomo del popolo, Barone come un padre. Ve li racconto. Rocco non vende fumo”

Undici anni a giro per l’Italia, prima di abbracciare il sogno americano. Le strade di Emmanuele Sembroni, difensore romano di 31 anni, e quelle di Commisso e Barone, erano già unite dal destino prima dell’incontro con Joe a New York: “E’ stato amore a prima vista”, racconta Emmanuele con orgoglio ed un filo di emozione. La sua avventura più bella, quella nei Cosmos, con al fianco la moglie Marguerite, è appena iniziata. Chi meglio di lui ci può descriverci della nuova proprietà viola? Queste le sue parole in esclusiva a Violanews.com:

Partiamo da te: come è nata la possibilità di andare in America a giocare nei Cosmos e qual è il bilancio della tua esperienza negli States?

“Motivi di famiglia e di carriera. Mia moglie Marguerite è americana ed ha ricevuto un’importante offerta lavorativa a New York durante le settimane precedenti al nostro matrimonio (ci siamo sposati a luglio in Florida), anche per questo ci siamo trasferiti. Il rapporto con i Cosmos è nato durante i miei primi mesi in America, ho avuto il piacere di giocare e conoscere il capitano ed altri giocatori dei Cosmos durante la off season. Sono stato invitato ad un torneo prestigioso che si gioca a Natale, nella mia squadra c’erano Giuseppe Rossi e altri giocatori di MLS. Lì ho conosciuto Joe Barone e il nostro attuale Coach Carlos Mendes. E’ stato amore a prima vista. L’esperienza è estremamente positiva e gratificante. Qua sto assaporando la meritocrazia e la forte organizzazione di questo prestigioso e storico club. NY Cosmos non è una semplice squadra ma una famiglia, la squadra del popolo”.

Immagino che uno dei motivi alla base di questa tua scelta sia stata la verve di Commisso. Qua a Firenze, con la sua passionalità e la sua simpatia, ha travolto tutto e tutti. Che presidente è Rocco con i tifosi?

“Sicuramente! Il nostro Presidente, Rocco Commisso, è un uomo dai valori straordinari. Umile, intraprendente e con una visione della vita unica. La cosa che sorprende di più sulla suo carattere è la semplicità, con il suo entusiasmo riesce a farsi amare da tutti. E’ molto presente nel club, viene a supportare la squadra durante le partite ufficiali sedendosi nel settore ultras cantando insieme a noi nostri splendidi tifosi. E’ un uomo vero, un uomo del popolo”.

Come si rapporta con i suoi giocatori?

“Rapporto vero, sincero. Invita tutto la staff ed i giocatori nella sua azienda Mediacom creando un’atmosfera di festa, ma allo stesso tempo è capace di alzare la pressione sulla squadra per ottenere i risultati. Ci dice che dobbiamo scendere sempre in campo per vincere. E’ un vincente! Inoltre, lo stile NY Cosmos è un altro lato fondamentale: rispetto, umiltà ed eleganza. Sempre”.

Qua a Firenze in molti si aspettano un grande mercato. C’è chi si aspetta profili alla Ibrahimovic, ma secondo te Commisso è un presidente capace di regalare colpi ad effetto? Per come lo conosci, che Fiorentina ci dobbiamo aspettare?

“Rocco Commisso non vende fumo, è un Presidente con la P maiuscola. Non fa promesse che non può mantenere. Quello che si deve aspettare il popolo fiorentino è un netto cambiamento a livello organizzativo, mentale e di attaccamento a questi colori. Sono sicuro che verrà scritta un’altra pagina di storia importante per la Fiorentina, con pazienza e duro lavoro. Come tutte le grandi cose, ci vuole tempo per costruirle”.

Al suo fianco avrà Joe Barone, che già ricopre un ruolo di primo livello nei Cosmos. Di lui non conosciamo molto, ma qua a Firenze è già molto attivo. Quale ruolo ricopre nei Cosmos? Quali sono le sue peculiarità da dirigente?

“Joe Barone è il nostro vice Presidente, la figura di riferimento per tutti, come un padre. E’ un grandissimo lavoratore, determinato e consapevole di ogni scelta che fa. Ha una grande passione per il calcio, come Rocco. E’ un grande intenditore. Anche lui trasmette una forte mentalità e attaccamento a questa maglia. Sin dal primo giorno ho capito quanto fosse importante la sua figura all’interno del club. Vive lo spogliatoio e il centro sportivo 24 ore su 24! E’ sincero, se ha da dirti qualcosa, positiva o negativa che sia, affronta subito la situazione per risolvere e continuare a costruire. La sua storia, come quella di Rocco, è di ispirazione per tutti noi”.

