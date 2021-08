Sconcerti: “Vlahovic? Inter non un affare. Dietro serve gente adatta a Italiano”

Il punto di Sconcerti sulla Fiorentina: dal mercato al problema relativo alla difesa, fino a Vlahovic: "Non fa un affare ad andare all'Inter"

Redazione VN

Intervenuto a Radio Bruno per il consueto botta e risposta con gli ascoltatori, il giornalista Mario Sconcerti ha fatto il punto sul mondo viola a meno di due settimane dal via ufficiale della stagione: "Nuove maglie? A prima vista mi hanno fatto un buon effetto, mi hanno ricordato le maglie di uno dei migliori periodi da 60 anni a questa parte. Allora ci fu grande polemica, io il giglio non lo toccherei però non c'è bisogno di fare polemica ad ogni costo. Vlahovic? Non credo sia un grande affare per lui andare ora all'Inter, società in grandissima difficoltà a cui non basterà la cessione di Lukaku. Vlahovic non avrebbe grande vantaggio ad andare via quest'anno, ma bisognerebbe fargli venire voglia di restare nei prossimi 12 mesi; e c'è un modo solo. Per ora la squadra è la stessa che ha sbagliato gli ultimi tre anni, bisogna cominciare a rafforzare una squadra in cui è arrivato Gonzalez e andato via Ribery".

Poco entusiasmo da parte della piazza? "Siamo lontani dall'aver costruito la squadra, non si può giudicare niente. C'è da aspettare e sperare, ma non si possono dare giudizi tecnici né sulla Fiorentina né sulle avversarie. Per completare la squadra mancano una grande ala, un grande centrocampista e un difensore: in mezzo abbiamo tre giocatori interessanti più Maleh, Benassi, Amrabat che non si adatta ad Italiano e Duncan che è uno splendido mezzo giocatore. E' difficile rinforzarsi cedendo solo Milenkovic, in più non mi fido totalmente di Sottil che vedo meglio a gara in corso. Problema atavico del gol? Il gioco di Italiano vale da solo 20 reti in più, a cui sarà da fare una tara rispetto a quelli subiti; e Callejon ne ha fatti anche 12-13 a campionato. Bianco? Lascia intravedere buoni "sintomi", ma non abbiamo ancora visto niente perché le amichevoli non hanno valore e non c'è la voglia di vincere. Sicuramente è meglio tenerlo qua ad allenarsi un anno rispetto a mandarlo in prestito in un campionato mediocre come la Serie B".

"Milenkovic? Sarà difficile cederlo ora, le squadre cercheranno di strozzarti a tre-quattro giorni dalla fine e la Fiorentina sarà costretto a darlo via per non rischiare di perderlo a zero. Ma il difensore non è il ruolo determinante, deve essere in primis intelligente. Per il gioco di Italiano un difensore deve saper giocare a calcio, servirà gente più adatta di Milenkovic e Pezzella. Venuti capitano? Non è una scelta che va fatta col cuore ma con responsabilità. Non bisogna essere tifosi viola per avere la fascia ma credibili con gli arbitri e soprattutto titolari visto che Venuti giocherà da titolare forse la metà delle partite".