Rocìo: “Rivelazione? Non siamo una neopromossa. Vlahovic vuole rimanere”

Rocìo Rodriguez commenta così l'inizio di campionato della Fiorentina e il futuro di Dusan Vlahovic. Le sue parole

Vittoria sull'Atalanta? " Chi l'avrebbe mai detto, tutti avremmo firmato per un pareggio a Bergamo. Poi mi hanno stupito i giocatori che giocano meno che hanno dato tutto in campo. A me sentire dire che la Fiorentina sarà la squadra rivelazione mi dà un po' fastidio, la storia parla chiaro. Non siamo una neopromossa".

Sul rinnovo di Vlahovic: "Per come parla sembra che lui voglia rinnovare e rimanere qui per poi partire tra qualche anno. Certo, tutto può cambiare quando arrivano le squadre più importante d'Europa. Il fatto che bisogna dare una cifra ai procuratori non fa bene al calcio, hanno troppa importanza. Non possono prendere tutti questi soldi per un rinnovo. Uno può essere professionista e andare via invece di rimanere, ma non ti cambia la vita guadagnare un po' di più se già sei messo bene economicamente".