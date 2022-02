“Risalita lunga e faticosa, ma stasera la Fiorentina potrebbe rivedere le stelle”

"Un successo sul Sassuolo infatti permetterebbe ai viola un doppio, seppur provvisorio, sorpasso." L'auspicio del quotidiano

Per scoprire l’effetto che fa e dormire, almeno per una notte, coccolati da dolci sogni europei. La risalita è stata dolorosa e molto più lunga del previsto ma stasera, la Fiorentina, potrebbe finalmente riveder le stelle. Un successo sul Sassuolo infatti permetterebbe ai viola un doppio, seppur provvisorio, sorpasso. Sulla Lazio, che poi se la dovrà vedere col Napoli, e sull’Atalanta che invece, lunedì, ospiterà la Sampdoria. Vincere insomma vorrebbe dire vivere una domenica da quinti in classifica e prepararsi nel migliore dei modi alla partita delle partite. Il riferimento è alla semifinale di Coppa Italia con la Juventus per la quale, anche ieri, centinaia di tifosi si sono messi in coda sperando di riuscire a mettere le mani su uno dei pochi biglietti rimasti. Se la città ha (quasi) solo quell’appuntamento in testa però, la squadra ha il dovere di non perdere di vista la gara di oggi.