Prandelli, che venerdì ha tagliato il traguardo delle cento vittorie in Serie A sulla panchina della Fiorentina, sta lavorando per far uscire il prima possibile la squadra dalla situazione difficile. Adesso la classifica fa meno paura, ma nelle prossime tre partite i viola dovranno cercare di accelerare ulteriormente. L’obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile i 40 punti, così da poter iniziare a programmare il lavoro per l’estate. Il futuro infatti, come possiamo leggere nell’edizione odierna di Repubblica Firenze, è tutto da scrivere. Anche per lo stesso Prandelli. Le ipotesi sono tante, ma la sensazione è che per il tecnico viola ci possa essere spazio nell’immediato futuro con un ruolo da direttore tecnico, si legge. È chiaro, comunque, che in casa viola si stiano facendo le valutazioni su tutto. Si va dal sogno Sarri ad altri profili. Ma, l’ipotesi che oggi sembra avere qualche chance in più è quella di un tecnico giovane ed emergente. Vincenzo Italiano, in quest’ottica, è da tenere in considerazione. Sul tecnico spezzino è vigile anche il Napoli, che pensa a lui per il dopo Gattuso. Che tra l’altro potrebbe rappresentare una soluzione anche per la stessa Fiorentina.Oltre a loro piacciono anche Juric e De Zerbi.

