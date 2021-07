Real Madrid, Perez nella bufera. “Guti un idiota, Raul e Figo figli di p…”

Grandi polemiche in casa Real Madrid per via delle parole pronunciate in privato e rese pubbliche da Florentino Perez

Redazione VN

“Figo è quello che rovina lo spogliatoio. E’ stato un figlio di p… come Raul. Raul e Figo sono stati i peggiori. Guti? E’ un idiota che sta lì come una capra. Se lo merita perché ha voluto assumere un deficiente”.

Sono queste le parole del numero uno del Real Madrid Florentino Perez, fatte uscire via audio da El Confidencial. Opinioni su alcune leggende dei Blancos, che dovevano rimanere private, ma che adesso sono di dominio pubblico e che fanno decisamente scalpore.