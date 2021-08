Probabile formazione: ballottaggio Nastasic-Igor, torna Castrovilli

La Fiorentina si prepara alla gara di sabato sera contro il Torino

Per la partita contro la formazione granata, battuta al debutto dall'Atalanta in pieno recupero, Italiano dovrebbe confermare il 4-3-3. Terracciano in porta a causa della squalifica di Dragowski; in difesa Venuti a destra, Milenkovic, uno tra Nastasic e Igor e capitan Biraghi a sinistra; a centrocampo Bonaventura e Castrovilli, quest'ultimo in vantaggio su Maleh, agiranno da mezz'ali al fianco del regista Pulgar. Panchina, quindi, per il neo arrivato Torreira. L'uruguaiano è in buone condizioni fisiche, ma non ancora pronto per partire dal primo minuto. L'ex Sampdoria potrebbe giocare titolare contro l'Atalanta alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. In attacco Vlahovic sarà supportato da Nico Gonzalez e Callejon.