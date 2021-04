Pagnini sulla designazione: “Fiorentina sottovalutata, chiederei spiegazioni”

Il commento di Simone Pagnini profondo conoscitore del mondo arbitrale: "Fiorentina trattata peggio di Cagliari e Benevento"

Così Simone Pagnini nel consueto appuntamento a Lady Radio sulla designazione arbitrale di Bologna-Fiorentina: "Mi ha colpito la designazione di Dionisi perché la Fiorentina sta lottando per non retrocedere e mi aspettavo per questa gara una direzione di gara di primissimo livello mentre le altre pericolanti come Cagliari e Benevento hanno Fabbri e Calvarese, noi abbiamo un quasi esordiente alla quarta partita di Serie A e secondo me sarebbe da chiedere delucidazioni a Rizzoli per questa disparità di scelta. E' una designazione al limite e se fossi la Fiorentina vorrei essere tutelato da un arbitro esperto perché la partita potrebbe costare cara ai viola. Intendiamoci, un arbitro più esperto non ti dà vantaggi, ma di solito costituisce una garanzia. Questa settimana la griglia delle designazioni è completamente sbagliata e vi spiego: in Lazio-Milan c'erano Orsato in campo e Mazzoleni al Var. Le due squadre avrebbero potuto arrabbiarsi, soprattutto il Milan, ma il designatore aveva blindato la partita e Rizzoli avrebbe potuto sempre rispondere "Vi ho mandato il miglior arbitro e il numero uno al Var, cosa posso fare di meglio?". Ma designando Dionisi ci ha fatto capire che ha sottovalutato una partita, quella dei viola, che da sottovalutare ha veramente poco".