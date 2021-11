Durissimo attacco social dello Spartak Mosca contro Spalletti

"Alla faccia del fair play" commenta la società russa

Al termine della sconfitta del Napoli contro lo Spartak Mosca, Luciano Spalletti si è rifutato di stringere la mano al collega, Rui Vitória, scatenando le polemiche. Il tecnico si è poi giustificato nel post partita: "Non l'ho salutato perché non mi è venuto a salutare all'inizio. Si saluta all'inizio della partita, non alla fine perché hai vinto". Ma lo Spartak non deve aver digerito bene la questione, tanto da pubblicare un durissimo post social di risposta.