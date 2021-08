Padalino: “Italiano, calcio offensivo per dare un ruolo a questa Fiorentina”

Una difesa da registrare ma anche un calcio con un'idea precisa: l'ex viola Padalino parla di Vincenzo Italiano

L'ex viola Pasquale Padalino ha commentato a Tuttomercatoweb.com l'inizio di stagione della nuova Fiorentina di Italiano: "Ha un'idea di gioco, con un'idea fase offensiva chiara e un 4-3-3 proiettato ad una fase offensiva di un certo tipo. E' chiaro che molte cose dovranno essere messe a posto, ci sono aspetti da correggere ma c'è un'idea di calcio e questo è importante per provare a ritagliarsi uno spazio in un campionato complesso. Va registrata la difesa e questo è un aspetto da non trascurare, è importante avere molte verticalizzazioni ma c'è bisogno di equilibrio".

Su Torreira, il sogno Berardi e il nuovo terzino destro: "Torreira? Mancava quel tipo di giocatore a centrocampo, è forte e può dettare i tempi in un reparto che ha bisogno di un certo tipo di calcio. Berardi? Si è messo ben in evidenza anche agli Europei, ha giocato bene nel Sassuolo e sarebbe un elemento in grado di arricchire il reparto offensivo. A destra Zappacosta sarebbe stato l'elemento giusto per esperienza, qualità e caratteristiche. Ora bisogna vedere chi si cerca, se un giocatore di spinta o di qualità difensiva".