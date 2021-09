Odriozola per migliorare ancora la storia degli spagnoli a Firenze

Odriozola, che si presenta oggi, spera di non essere annoverato tra le meteore spagnole che hanno costellato la storia recente della Fiorentina

La Nazione, nel giorno della presentazione di Alvaro Odriozola come nuovo giocatore della Fiorentina, ripercorre la storia degli ispanici in maglia viola: il primo fu Amor nel 1998, una meteora, e a lui seguirono all'inizio del Nuovo Millennio Helguera e Portillo, marcatore del primo gol spagnolo in assoluto nella storia gigliata. Poi ecco che il livello si alza: dal 2012 al 2013 arrivano Borja Valero, Marcos Alonso e Joaquin. Meno efficaci i successivi Verdù, Tello, Suarez, Montiel e Lirola, fino ad arrivare agli attualmente presenti in rosa: Callejon e Odriozola, il tredicesimo e ultimo della lista.