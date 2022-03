Non solo Berardi, il Milan sogna il doppio colpo con Scamacca (a cifre ridotte)

I rossoneri cercano il colpaccio

"Milan binario doppio", titolaLa Gazzetta dello Sport parlando delle strategie di mercato dei dirigenti di via Aldo Rossi. Secondo il quotidiano sportivo i rossoneri starebbero pensando ad un pesante doppio colpo con il Sassuolo. Nel mirino della società lombarda, infatti, sono finiti i due Nazionali Berardi e Scamacca, cercati entrambi più volte anche dalla Fiorentina. Nella rosea si legge anche l'offerta che il Milan sarebbe pronto a far recapitare a breve alla dirigenza neroverde: 45 milioni di euro (rispettivamente 30 per Scamacca e 15 per Berardi).