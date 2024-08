Nico alla Juve, un tesoretto da sfruttare. Ma la ciliegina giusta è Gudmundsson?

L'ennesimo affare sull'asse Firenze-Torino si sta concretizzando, Nico è sempre più vicino alla Juventus. L'argentino porterebbe nelle casse viola una cifra sui 30 milioni, la prima vera cessione remunerativa di questa estate per la società. Un'operazione che farantirebbe una certa liquidità a Pradè e Goretti per rinforzare la rosa di Palladino, al netto di alcuni esuberi che dovranno ancora partire. Il prescelto sembra Gudmundsson , ma è davvero l'islandese il giocatore su cui spendere 25 milioni in questa Fiorentina?

Nonostante Amrabat il centrocampo soffre

Il valore di Gudmundsson è indiscutibile, visto il rendimento del giocatore nelle ultime 2 stagioni. L'ex Az Alkmaar sarebbe ideale nel 3-4-2-1 di Palladino, un giocatore verticale negli ultimi 20 metri, ma che nel finale di stagione ha saputo anche abbassarsi per agevolare la manovra. Eppure non è la trequarti il reparto dove la Fiorentina è più sguarnita, vista la situazione del centrocampo. Nonostante l'arrivo di Richardson non basta il solo Mandragora a salvare il reparto. La sorpresa potrebbe essere la permanenza di Amrabat che garantirebbe un giocatore di ottimo livello a Palladino, ma basterebbe così? Un investimento importante per una grande mezz'ala consegnerebbe a Palladino un centrocampo completo e con alternative per competere. Certamente anche Gudmundsson sarebbe un grande acquisto, ma la trequarti è numericamente già fornita. Colpani sarà fondamentale per Palladino, Sottil sembra piacere molto al tecnico, Barak ha fatto la miglior stagione della carriera proprio in quel ruolo avanzato nel Verona. In più ci sono Ikonè e Beltran, con il primo che è ancora in bilico, mentre Beltran è stato provato da numero 9, ma potrebbe agire pure più arretrato. Vedremo se Pradè chiuderà il colpo Gudmundsson dopo aver concretizzato la cessione di Nico oppure cambierà target.