Milano Finanza: la Fiorentina vince lo “scudetto del bilancio”

Sull'edizione di oggi di Milano Finanza, quotidiano specialistico dedicato all'economia e alla borsa, c'è un articolo sulla Serie A. Con un titolo abbastanza eloquente: "Chi vince lo scudetto dei bilanci?". Dalla classifica basata sui conti dei club italiani - con riferimento al bilancio 2023 - emerge che la Fiorentina è prima in ordine di (minori) debiti, davanti ad Empoli, Milan, Atalanta e Napoli. E' quindi la società più virtuosa, con il patrimonio netto più alto. In difficoltà invece tante big, come Roma, Juventus e l'Inter neocampione d'Italia. Una situazione che conferma quanto più volte denunciato da Rocco Commisso, che ha chiesto provvedimenti nei confronti delle società indebitate, per tutelare la regolarità della competizione.