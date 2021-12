Mihajlovic (s. stampa): “Noi sempre dentro la partita, non è occasione sprecata”

L'allenatore serbo ha dovuto fare a meno di Arnautovic, che avrebbe dato un peso offensivo differente

"Se non si fanno errori, tutte le partite finiscono 0-0. Abbiamo sofferto poco, sul primo gol e sul rigore dovevamo gestirla meglio. Loro ti pressano alto, abbiamo lasciato loro la palla ma l'avevamo preparata così. Un giocatore capace di tenere la palla in avanti avrebbe fatto comodo, però Barrow ha giocato bene e segnato. Occasione sprecata? Dobbiamo stare sereni, non era diversa dalla precedente con la Roma, non sarà diversa dalla prossima quando mancherà Dominguez. Dopo il terzo gol loro potevamo mollare, ma siamo rimasti dentro la partita".