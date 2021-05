Mareggini tifa Gattuso: “Lui e il suo vice hanno grande competenza”

L'ex portiere viola è un grande ammiratore dell'attuale tecnico del Napoli: "La Fiorentina dovrebbe essere fortunata e onorata di avere uno staff del genere"

L'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini ha parlato del match di domani tra i viola e il Napoli all'emittente partenopea Radio Kiss Kiss: "Gattuso? I tifosi della Fiorentina sarebbero entusiasti di avere un allenatore come Gattuso. Lui come vice ha Gigi Riccio ed è un grande, hanno grande competenza. Gattuso poi ci mette quel quid in più. La Fiorentina dovrebbe essere fortunata e onorata di avere uno staff del genere".