Mandorlini: “Solo Vlahovic è troppo poco in attacco. Con Italiano aria diversa”

L'allenatore commenta le vicende viola, dalla solitudine di Vlahovic all'esuberanza di Italiano

Intervenuto a TMW Radio, l'allenatore Andrea Mandorlini ha toccato anche il tema relativo alla Fiorentina: "Italiano? Sta facendo bene, viene da anni importanti in cui le sue squadre hanno fatto risultati, oltre che giocare bene. Ora è in una realtà diversa, ha una squadra giovane e forte dove anche lo scorso anno c'erano i presupposti per fare bene ma non fu così. Ma si vede già un'aria diversa. Mi piacerebbe che la Fiorentina fosse la sorpresa, perché è una squadra giovane con un tecnico emergente: i presupposti ci sono tutti".