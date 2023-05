L’ultima Coppa Italia: il ricordo di chi c’era

Lavoravo nell'ufficio stampa della Fiorentina, dove avevo iniziato con una collaborazione nel 1999 con Trapattoni in panchina, gestendo i rapporti con gli uffici stampa dei club avversari dei viola in Champions League. Memorabile lo scambio di cassette vhs di una partita dei viola allo Stadio Mestalla quando era abitudine passarsele per studiare gli avversari.