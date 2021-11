Lotti (Deputato PD): “Franchi, impegno importante che va nella giusta direzione”

"Anche l'impegno regionale va in questa direzione."

"Un anno e mezzo difficile per lo sport, ma c'è voglia di ripartire e ricominciare. Ora bisogna tradurre tutto questo impegno in qualcosa di concreto per le società sportivo dilettantistiche. Perchè sono alla base dello sport e di quelli che saranno i successi del futuro. Infrastrutture? Penso ai sostegni come lo "sport bonus" che è stato rintrodotto nell'ultima legge di bilancio. Mi viene anche da pensare anche alla riforma dello sport, perchè è. Percorso di Nardella sul Franchi? Sul Franchi credo che l'impegno dell'amministrazione e di chi ha voluto fortemente l'inserimento nel PNR dello stadio Franchi è un impegno importante che va nella giusta direzione. Anche l'impegno regionale va in questa direzione. Noi speriamo con i fondi che arriveranno dal PNR e non solo, di poter far ripartire veramente lo sport di base.