L’opinione: “Vlahovic è il più forte della sua generazione. Badelj? Tornerà ad essere il faro della sua Fiorentina”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport lo storico ex difensore Croato, Dario Šimić, ha parlato dei prospetti più interessanti dei giocatori dell’ex Jugoslavia in Serie A. L’attenzione inizialmente è andata sul suo connazionale Milan Badelj, protagonista di una stagione non certo positiva. Premesso che i periodi neri capitano a tutti,Dario ha fatto notare quando il ragazzo ami la realtà Fiorentina. La troppa voglia di mettersi in mostra una volta tornato a casa, ha giocato un brutto scherzo a Milan “La tanta voglia di confermarsi agli occhi dei suoi vecchi tifosi ha pesato un po’. Sono convinto che potrà tornare presto ad essere il “faro” della Fiorentina”. Diverso invece il giudizio per l’attaccante viola Dusan Vlahovic; per il quale il giovane serbo sarà sicuramente un crack: “E’ uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama mondiale. Forse il più forte della nuova generazione”. Giudizi esaltanti anche per l’altro ex Partizan Belgrado attualmente in forze alla Fiorentina, Nikola Milenkovic. Nonostante infatti un arrivo in Italia carico di aspettative e pressioni, Nikola è riuscito ad imporsi, ed adesso è finalmente pronto a fare il salto di qualità definitivo per diventare un top player.