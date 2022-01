Italiano: “Voglia di rivalsa dopo Torino. Giocano Drago e Nastasic”

Domani c'è Napoli-Fiorentina in Coppa Italia, le parole del tecnico viola: "Farò alcuni cambi. Piatek è convocato"

Simone Bargellini

A due giorni dalla disfatta col Torino in campionato, la Fiorentina deve concentrarsi sulla Coppa Italia. Domani alle 18 la trasferta col Napoli che vale per gli Ottavi di finale. Vincenzo Italiano presenta così la partita in conferenza stampa, queste le sue parole:

"I ragazzi sono consapevoli della brutta figura che abbiamo fatto a Torino, cosa inaspettata per l'approccio e tutto quello che sembrava ormai acquisito. C'è poco da dire, non siamo stati noi, dal primo all'ultimo non siamo stati all'altezza e adesso dobbiamo reagire. Dobbiamo dare risposte diverse già da domani.

La Coppa Italia è una competizione importante, tutte le squadre hanno la volontà di andare avanti e anche noi abbiamo questa voglia di rivalsa. Vogliamo dare del filo da torcere al Napoli e proveremo a passare il turno.

Chi gioca in porta? Fatalità vuole che Dragowski si sia fatto male con il Napoli e rientrerà proprio con il Napoli. Ha smaltito il problema muscolare, sta bene e domani sarà titolare.

Le critiche? Quando si perde l'allenatore è il colpevole. A me non è piaciuto tutto di quello che abbiamo proposto, noi non siamo quelli e dobbiamo tutti reagire dopo Torino. Io non so se l'ambiente e i tifosi hanno cambiato obiettivi pensando che questa squadra possa vincere sempre, io ho il timore di ogni avversario anche se abbiamo fatto vedere di poter essere altro. Siamo stati nulli dal punto di vista qualitativo e dobbiamo metterla in pratica, ho fatto errori sia io che la squadra.

Piatek? Ha fatto due allenamenti, si vede che lavora forte e domani sarà tra i convocati. E' un giocatore che ci potrà dare una mano.

Ikonè? Parlavo oggi con lui, quando arriva un calciatore a gennaio che ha certezze sue importanti per quello che ha fatto negli ultimi anni, bisogna dargli il tempo di ambientarsi con i nuovi compagni. E' abituato a venire dentro il campo, non mi dispiace ma deve imparare a farlo all'interno del nostro gioco. Serve calma e pazienza, è un ragazzo forte ma deve inserirsi bene nei nostri meccanismi.

L'intensità? Chi va piano perde, chi non legge bene le situazioni perde, questo vale in generale. Col Torino abbiamo sbagliato l'approccio e abbiamo perso, ma non è una filosofia mia. In questo sport se vai piano non vinci contro nessuno, quest'estate abbiamo pareggiato anche col Montevarchi perchè andavamo piano. Dobbiamo ripartire ed essere diversi già domani.

Nico Gonzalez? Quando i dati statistici sono quelli non si può nascondersi. Nico deve fare di più e anche gli altri esterni d'attacco, hanno la possibilità di fare di più in termini di assist e gol. Ognuno di noi deve essere esigente con se stesso. A Torino Nico è stato tra i più pericolosi, ma sa anche lui che deve tornare a fare molto di più.

La difesa? Siamo una delle squadre che concediamo meno tiri agli avversari, ma nelle ultime gare abbiamo avuto qualche distrazione in più. Serve più attenzione e lavoro collettivo per migliorare anche da questo punto di vista. Nastasic? Sta bene e domani potrebbe essere uno dei due centrali. Ha avuto un brutto infortunio al polpaccio, adesso ha recuperato e ci potrà dare la sua esperienza e la sua fisicità, credo che domani sarà della gara.

Il Napoli? E' una squadra che gioca bene, è una delle più forti del campionato. Hanno giocatori forti in tutti i reparti, io personalmente temo tutto del Napoli. Sono concentrato e so che se non faccio le cose per bene rischio di andare in difficoltà.

Il centrocampo schierato col Torino? Sapevo che era una squadra aggressiva, ma il trio di centrocampo era lo stesso dell'andata con la differenza di Torreira al posto di Pulgar. Castrovilli aveva fatto bene a Verona e si è meritato una chance, poi se guardiamo i singoli non ha fatto bene nessuno. Domani ci sarà qualche cambio considerate le tre partite in una settimana e le caratteristiche del Napoli. Cercheremo di mantenere la nostra identità e atteggiamento in ogni caso, sono convinto che saremo la Fiorentina delle partite precedenti a Torino".