LIVE – Commisso: “Gattuso un grande, fatto un lavoro di squadra per prenderlo”

Il presidente prende la parola in diretta radio nel giorno della visita di mister Gattuso a Firenze

Nel giorno della prima visita del nuovo allenatore della Fiorentina, Gennaro Gattuso, il presidente Rocco Commisso è intervenuto in collegamento telefonico dall'America con il Pentasport di Radio Bruno. Ecco cosa ha raccontato:

"Qui in America tutto bene e saluto anche i miei concittadini di Marina di Gioiosa Ionica. L'arrivo di Gattuso alla Fiorentina si è realizzato grazie ad un vero lavoro di squadra da parte di tutta la società, a partire da mio figlio Joseph, Joe Barone e Daniele Pradè. Il nostro nuovo allenatore è una grandissima persona, umile, un vero lavoratore. Come me ha fatto la gavetta. Quando inizieranno le critiche, sarò il primo a difenderlo".