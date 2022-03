L’indiscrezione: Rocco Commisso presto in Italia

Il giornalista Basile fa sapere che Commisso potrebbe tornare presto a Firenze

Rocco Commisso potrebbe tornare presto in Italia e, magari, a Firenze da dove manca da oltre 3 mesi. I problemi di salute e gli impegni di lavoro gli hanno impedito di stare vicino alla Fiorentina nelle ultime settimane ma secondo quanto riporta il giornalista Massimo Basile da New York, a breve si potrebbe rivedere il presidente. Ci avviamo alla fase decisiva della stagione e sono molte le questioni da affrontare anche in ottica futuro.