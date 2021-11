L’ex viola Santana diventa allenatore, superato il corso UEFA B a Coverciano

Nuovo percorso professionale per l'argentino con cittadinanza italiana

Secondo quanto riportato dai canali ufficiali della FIGC, sono stati comunicati in giornata i nuovi allenatori abilitati UEFA B che hanno superato nei giorni scorsi gli esami finali a Coverciano. Tra i neotecnici la migliore del corso è risultata essere Alessia Pecchini, tanti gli ex calciatori con un passato in Serie A tra cui Floccari (ex Lazio), Lentini (Milan, Torino) e Mario Alberto Santana (Fiorentina e Palermo).