La tua lettera (viola) a Babbo Natale su Violanews!

Scriveteci la vostra "letterina": le migliori saranno pubblicate su Violanews la mattina di Natale

Il Natale è ormai alle porte e ogni tifoso viola ha in cuor suo qualche auspicio e tante speranze legate alla nostra Fiorentina. E allora vogliamo darvi la possibilità di esprimervi: scrivete la vostra "letterina" per Babbo Natale, naturalmente a tema viola. Potete chiedere qualche acquisto oppure risultati e traguardi da raggiungere o quello che volete. Sbizzarritevi con la fantasia e, magari, con un po' di ironia. Scrivete le vostre lettere via mail a redazione@violanews.com oppure direttamente nello spazio commenti in fondo a questo articolo. Le lettere più carine saranno pubblicate su Violanews.com nella mattinata del 25 dicembre!