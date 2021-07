La SPAL rivuole Ranieri, ma stavolta il difensore non ricambia

Ranieri accetterebbe di crescere ancora in prestito, ma lo vorrebbe fare in Serie A stavolta

La SPAL, si legge sul Corriere dello Sport, è al lavoro per avere un altro anno a Ferrara Luca Ranieri, difensore classe '99 della Fiorentina. Il giocatore però vorrebbe continuare il proprio percorso di crescita in Serie A e appare difficile che possa decidere di scendere nuovamente in cadetteria.