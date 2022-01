“Commisso nella bufera”, ecco cosa rischia il presidente della Fiorentina

La Procura federale apre un fascicolo per trattare le dichiarazioni rilasciate da Rocco Commisso durante l'intervista al Financial Times

Il capo della Procura federale della Figc Giuseppe Chinè, come noto, ha aperto un'inchiesta sulle parole rilasciate da Rocco Commisso al Financial Times. Il procedimento scelto, servirà a capire se si tratti di dichiarazioni lesive verso altri tesserati. Il presidente viola aveva poi commentato, come sempre senza peli sulla lingua, l'inchiesta sulla Juventus e proseguito facendo un paragone tra quello che sta facendo lui e gli attuali presidenti di Serie A. Ecco perchè l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi titola "Commisso nella bufera". Lo stesso giornale poi spiega: