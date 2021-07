La probabile formazione: scelte chiare, straordinari per Bianco?

Qualche indicazione dalla distribuzione delle casacche di Italiano

Mister Italiano ha diviso la squadra come di consueto: nell'allenamento di oggi, sono senza casacca quasi tutti i calciatori che non sono scesi in campo ieri e che a meno di imprevisti lo faranno oggi. Solo Bianco, complici le non perfette condizioni di Krastev, rimane con i titolari. Anche Gori, protagonista ieri per uno spezzone di gara, è senza casacca.