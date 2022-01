La nota di ACF: stasera Franchi chiuso, presto i rimborsi

La comunicazione diramata attraverso i canali ufficiali gigliati: il Franchi non aprirà al pubblico stasera, previsti rimborsi ai tifosi

La comunicazione della Fiorentina, diramata attraverso i canali ufficiali del club. Lo stadio "Franchi" non aprirà al pubblico stasera. Questa la decisione presa dal club gigliato per evitare disagi ai tifosi, sapendo che la gara con l'Udinese non si disputerà: