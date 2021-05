La missione di Gattuso: far risplendere Amrabat

Probabilmente Amrabat giocherà davanti alla difesa

Repubblica Firenze si concentra su Sofyan Amrabat, l'acquisto più pesante sostenuto dalla Fiorentina di Commisso. L'ex Verona potrebbe schierato non più nel 3-4-2-1, ma nel 4-2-3-1, davanti alla difesa. La missione di Ringhio sarà quella di far tornare ai suoi livelli migliori un giocatore che in quella zona del campo, col Verona, impressionò prima di tutti proprio Commisso che lo visionò, gli piacque più di tutti e diede mandato ai suoi uomini di sbaragliare la concorrenza e di portarlo in viola. C’erano sia Napoli che Milan su di lui ma un po’ come fatto con Gattuso, anticipando le mosse e dimostrando il grande apprezzamento e la forte volontà di portarlo alla Fiorentina, Commisso convinse il marocchino a sposare il progetto viola. Al momento si trova in nazionale col Marocco e per lui sarà un’estate decisiva.