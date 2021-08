La Fiorentina si scopre contro l’Espanyol. Italiano è carico

Stasera al Franchi il debutto: Fiorentina-Espanyol è il primo test di livello per la squadra di Italiano

e contro un avversario quasi vero". Così La Nazione definisce il match di stasera al Franchi contro l'Espanyol, squadra neo-promossa in Liga che alzerà il livello rispetto alle squadre affrontate finora. In uno stadio (ri)aperto al pubblico dopo 18 mesi, sarà possibile farsi un'idea del lavoro di Italiano dopo tre settimane abbondanti di lavoro e Italiano è carico.

Stasera il tecnico viola cerca i dettagli, ma soprattutto si farà un'idea riguardo all'identità che la sua squadra va cercando. Contro l'Espanyol non sarà facile, ma il concetto sul quale l'allenatore viola sta insistendo è quello di non preoccuparsi quanto sono forti gli altri, ma far vedere quanto lo è la nuova Fiorentina. Alle 19 si parte, con un 4-3-3 ancora senza alcuni nazionali: Dragowski; Lirola, Dalle Mura, Igor, Biraghi; Bonaventura, Bianco, Maleh; Callejon, Vlahovic, Sottil il probabile undici di partenza.