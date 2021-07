La Fiorentina chiama, il pubblico risponde

I fan viola si fanno vedere in Val Di Fassa: dalla prossima settimana previsti arrivi numerosi

"Ancora, ancora, facciamone ancora!". Questa è stata la richiesta continua di uno dei tifosi viola nel corso della prima uscita della Fiorentina, che ieri ha battuto sonoramente l'Ostermunchen al Benatti per 7-1. La voglia di vedere la squadra gigliata ripartire è tantissima e ogni occasione è buona, soprattutto in queste uscite non proibitive, tutti vogliono dimenticare le ultime tristi stagioni. La risposta di tifosi viola giunti a Moena equivale ad una dichiarazione d'amore importantissima che mister Italiano e la Fiorentina non vorranno certamente rifiutare. Chiaramente il numero dei tifosi al seguito della squadra gigliata in Val di Fassa è inferiore rispetto al passato, ma esclusivamente a causa della pandemia che ha costretto il calcio a reinventarsi e di conseguenza anche il tifo ne ha risentito. Il sostegno più importante di cui Italiano necessita per iniziare il nuovo corso viola nel migliore dei modi è quello dei sostenitori viola, che a partire dalla prossima settimana inizieranno a popolare Moena e dintorni con numeri ancora più elevati. Una notizia bellissima.