La conduttrice di Radio2: “Juve m***a in diretta? Mi è venuto spontaneo”

Silvia Boschero conduce "La Versione delle 2" insieme ad Andrea Delogu. E pochi giorni fa è successo... il fattaccio

Boschero, che conduce l'eclettica trasmissione a fianco di Andrea Delogu, continua: "E' un intercalare, anche se era in diretta sulla Rai mi è venuto spontaneo. Per fortuna non sono arrivate telefonate dall'alto, anche perché subito dopo l'abbiamo buttata in caciara. La Fiorentina la seguo, ma da appassionata e non da professionista. Ho passato l'infanzia allo stadio con Antognoni, da lì sono rimasta marchiata a fuoco. Mi stupisco che Gianfranco Monti non l'abbia mai detto in diretta. Se mi cacceranno? Dirò che sono fiera".