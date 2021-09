La Chiesa del Viola Park, le parole del Cardinale Betori e Rocco Commisso

"C'è la dimensione sportiva, ma anche quella culturale e quella dell’incontro sociale oltre alla dimensione spirituale". L'ammirazione del Cardinale

"Quello che mi ha piacevolmente sorpreso è vedere che si è pensato ad un luogo in cui la persona è curata nella sua integralità . C’è la dimensione sportiva, ma anche quella culturale e quella dell’incontro sociale oltre alla dimensione spirituale, con la cappella che la Fiorentina ha scelto di costruire. La base di tutto è guardare al futuro, ai giovani: l’idea che solo guardando al futuro si può costruire un presente migliore in questo luogo è ben riconosciuta dal presidente Commisso e da sua moglie a cui dobbiamo l’intuizione di una presenza spirituale all’interno del centro sportivo”.

“Siamo onorati che il cardinale abbia trovato uno spazio tra i suoi impegni per visitare il cantiere del centro sportivo e il luogo dove sorgerà la cappella all’interno del Viola Park . Ci ha parlato dei giovani, dell’importanza della crescita dei ragazzi. Lo ringraziamo personalmente io e mia moglie. Avanzamento del cantiere? Non so cos’altro troveremo a livello archeologico, tra romani ed etruschi…(ride, ndr). I lavori continuano e vanno avanti, speriamo di chiudere nel 2022 così che il cardinale possa venire a consacrare la cappella. Non si immaginava che fosse una struttura così bella, gli abbiamo mostrato l’architettura con il marmo bianco e la luce che arriverà sull’altare”.