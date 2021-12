Kouamé, il Torino proverà l’assalto per gennaio

Piace molto Christian Kouamé al Torino di Ivan Juric. L'attaccante sta svolgendo un'ottima stagione in Belgio

Il Torino, visto il grave infortunio rimediato da Belotti, che dovrà stare fuori fino a febbraio, starebbe pensando a Christian Kouamé. Infatti, secondo quanto riportato da TMW, l'attaccante ivoriano, attualmente in prestito secco all'Anderlecht, piace molto a Juric, che l'aveva allenato durante la sua esperienza a Genova. L'attaccante sta svolgendo un'ottima stagione in Belgio e anche ieri, in una partita di Coppa, ha realizzato una doppietta.