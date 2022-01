Juve-Napoli, azzurri in campo con i tre in isolamento fiduciario

Nonostante l'indicazione delle Asl, il Napoli manda in campo Zielinski, Rrahmani e Lobotka

Nonostante le indicazioni delle Asl, Juventus e Napoli sono pronte a scendere in campo allo Stadium e hanno diramato le formazioni del big match della ventesima giornata. I partenopei - privi anche del positivo Spalletti - hanno schierato Zielinski, Lobotka e Rrahmani, a conferma delle indiscrezioni circolate in giornata. Il club partenopeo ha preso questa decisione perché sicuro che la nuova normativa governativa sulla quarantena entrerà in vigore solo dal 10 gennaio.