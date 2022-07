Jovic: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina. Obiettivi? Vorrei la Conference”

Il neo centravanti viola Luka Jovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Questi i passaggi più interessanti: "Obiettivi? Mi piacerebbe vincere la Conference League. I tifosi viola meriterebbero molti successi, la Fiorentina è arrivata in Europa ed è arrivato il momento di restarci continuativamente. Ci stiamo allenando al meglio per l'inizio della prossima stagione, serve del tempo perché un giocatore si abitui ai concetti di un nuovo ruolo".

Jovic, poi, spiega la scelta di lasciare il Real per approdare alla Fiorentina: "Ho vestito la maglia del Real per tre anni, ho potuto lavorare con i migliori giocatori e allenatori del mondo. Ho imparato molto e acquisito esperienza. Perché Firenze? Per diverse ragioni. Le più importanti erano le ambizioni e che l'allenatore coltivasse un'idea di calcio offensiva. La Fiorentina è una delle poche squadre in Italia che gioca un calcio offensivo. Come sapete a Firenze hanno giocato molti giocatori balcanici, e adesso ci sono altri tre serbi: non posso che augurarmi di replicare i successi del passato. Avevo bisogno di allenarmi con un allenatore così, che ti spingesse a lavorare così tanto. Speriamo di fare insieme grandi cose".