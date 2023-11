Italiano/2: “Classifica sistemata. Servono altre soluzioni per segnare”

Intervenuto in sala stampa, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato così la vittoria viola in Serbia: "Le partite aperte mi riportano alla mente la gara di Riga che mi ha lasciato un ricordo indelebile. Il pericolo può sempre arrivare, ma l'importante era vincere per la classifica. Mi è piaciuto il gol e la ricerca della profondità che contro squadre chiuse non è mai facile. Non c'è stato tantissimo ritmo, avevamo la possibilità di segnare il secondo gol ma era importante prendere vantaggio sulle altre e tutto quello che avevamo in mente siamo riusciti ad ottenerlo. Il primo pensiero va alle prossime due: con una vittoria ipotechiamo il passaggio del turno e poi ci giochiamo la vittoria nel girone. Avevamo bisogno di tornare al gol dopo tre sconfitte, siamo mancati in certe situazioni e sono contento per come è arrivato. Il Bologna sarà difficile, archiviamo questa gara e pensiamo a domenica.