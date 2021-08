Inter, Vlahovic resta il preferito ma la Fiorentina fa muro

La Fiorentina non vuole cedere Vlahovic, ma per l'Inter resta l'obiettivo principale. E i nerazzurri studiano la formula giusta

Il dopo Lukaku all'Inter uscirà da una rosa ristretta di tra nomi: Vlahovic, Zapata, Dzeko. Ma come scrive La Gazzetta dello Sport, per i nerazzurri la porta per arrivare al serbo è già chiusa prima di iniziare e l'attaccante della Fiorentina, sebbene sia il profilo preferito, per Commisso è semplicemente incedibile.