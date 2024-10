Il risveglio del vichingo Beltran: con il San Gallo un doppio impegno

Il risveglio del Vichingo è uno di quei segnali che possono cambiare il senso di una stagione. Sul più bello - dieci punti nelle ultime quattro giornate - la Fiorentina ha perso in un colpo solo Gudmundsson e, soprattutto, Kean . Palladino, e i tifosi con lui, come scrive il Corriere dello Sport, si chiedono da un po’ di tempo se possa esistere una Viola senza Moise o se a gennaio il club non debba tornare sul mercato per garantirsi un vice bomber . Beh, ora tocca a Lucas Beltran dare una risposta , con il duplice compito di sostituire Kean nell’immediato e Gud in prospettiva, visto che l’infortunio dell’islandese prevede tempi più lunghi. Da qui alla fine dell’anno, l’argentino vuole e deve dimostrare di avere ancora i numeri dei tempi del River Plate.

Chi sostituisce Kean?

La distorsione alla caviglia di domenica sembra risolvibile nel giro di pochi giorni: Kean salterà la trasferta in Svizzera e dovrebbe essere a disposizione per la gara con la Roma. Solo un brutto spavento. Nel secondo tempo in Salento non c'è stato bisogno di Kean, probabile che anche a San Gallo non serva la miglior versione della Fiorentina, ma la gara di Conference sarà utilizzata anche per studiare un piano B. E rispondere alla fatidica domanda: come si gioca senza Kean? Non c'è nessuno in rosa con quelle caratteristiche. Lucas Beltran è un nove solo “di numero” e anche a Lecce ha dimostrato di dare il meglio di sé in posizione decentrata, mentre l'anno abbondante in Italia ha mostrato tutte le sue difficoltà fisiche nell'agire spalle alla porta. Poi c'è Christian Kouame, uno che più si avvicina alla zona calda del campo e più si raffredda. Col San Gallo Palladino potrà concedere un'altra chance all'ivoriano, un attaccante da due reti negli ultimi dodici mesi. Anche perché Beltran servirà in una posizione, quella di vice-Gudmundsson, un ruolo che rimarrà scoperto per più tempo visto i problemi dell'islandese.