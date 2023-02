Il profilo di Cabral, i sogni di Castrovilli e un corso Zen per Barone

Il pagellone di David Guetta che questa settimana spazia dal mondo viola all'ennesima offerta mostre degli sceicchi

David Guetta

6 Terracciano, di incoraggiamento. Perché adesso è partita la caccia al portiere, che non mi pare così peggio della passata stagione, ma sarà una mia impressione. Siamo sempre lì, è un buon professionista, non straordinario, ma si è visto che per ora che di meglio non sono riusciti a prendere. Di peggio invece sì, speriamo in Sirigu

5 Barone, con comprensione. Perché so benissimo che in certi momenti ci si contiene a fatica e a volte ho sbottato anch’io di brutto in diretta. E ho sbagliato. Perché se sei davanti ad un microfono o guidi qualcosa di enorme come la Fiorentina ti devi contenere ed evitare scene tristi come quelle post Empoli. Meglio un corso Zen, nei ritagli di tempo

7,5 Cabral, non solo per i gol che sta segnando e che poi sarebbero il suo mestiere. Piace per il basso profilo che sta tenendo nella sua avventura in viola, anche e soprattutto quando segna. Tutti pensiamo che Jovic sia più bravo a giocare a calcio, e probabilmente lo pensa anche lui, ma non ne fa una questione personale. E quando l’altro la mette dentro, lui corre ad abbracciarlo

7 Castrovilli, il nottambulo. Bellissima la storia della sua agitazione nel sonno che lo porta a schiaffeggiare Rachele. Sembra una scena di Casa Vianello, ma… se uno avesse segnato un gol di quel tipo alla Juve, al novantesimo, e poi se lo vedesse annullato, dopo un anno di patimenti causa infortunio, come avrebbe “elaborato il lutto”? Se ami il calcio, puoi avere accanto a te nel letto anche una Miss Italia, ma certe cose non passano

4 Sceicchi, spacciatori di miliardi. La bellezza del calcio è spesso racchiusa nel debole che può far piangere la grande, la provinciale che sconfigge la candidata allo scudetto, il Catanzaro che batte la Juve. Poi sono arrivati i nuovi ricchi, con le loro vagonate di soldi, e hanno stravolto le regole, compresi i cinque cambi che favoriscono le più forti. Ora l’offerta mostruosa per il Manchester: continuiamo così, facciamoci del male