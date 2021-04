Il parere: “Fiorentina, alcune prestazioni sconcertanti e senza personalità”

L'opinione di Claudio Foscarini, che vede la Fiorentina tra le maggiori candidate alla retrocessione insieme al Torino

Allenatore esperto, con una lunga parentesi sulla panchina del Cittadella, Claudio Foscarini ha analizzato a Radio Sportiva la debacle viola di ieri contro il Sassuolo: "La sconfitta inguaia la Fiorentina che sta facendo un campionato anomalo per quelli che sono i valori. Non è una squadra da primi posti, ma nemmeno da lotta retrocessione. Questo è il campionato: abbiamo visto anche la difficoltà nella gestione Prandelli. Ero convinto che si sarebbe trovata una identità per uscire dal problema, ma la Fiorentina non ha mai convinto. Questo nuovo cambio non ha portato i risultati sperati. I viola sono una squadra che alterna buone prestazioni ad altre sconcertanti. Mi pare che ci sia una grave mancanza di personalità: non è facile quando mancano dei riferimenti su questo piano. Per la classifica vedo peggio la Fiorentina e il Torino, anche se ha una partita in meno. Sono le due squadre che andranno a trovare maggiori difficoltà nella parte finale. Lo Spezia ha grande entusiasmo, spensieratezza. Lo vedo meglio delle altre, così come il Benevento. Per me sono più fuori da questa lotta".